Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt

POL-SBR-STADT: Verkehrsunfall auf der B 51 zwischen Pkw und Lkw mit leicht verletztem Unfallverursacher und Auslaufen erheblicher Mengen Dieselkraftstoff

Saarbrücken (ots)

Am Donnerstagmorgen des 10.08.2023, kam es gegen 06:40 Uhr auf der B 51 in Höhe der Ortslage Kleinblittersdorf zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Lkw. Ein 39-jähriger Mann aus Frankreich befuhr mit seinem Pkw als alleiniger Fahrzeuginsasse die B 51 von Saarbrücken kommend in Fahrtrichtung der französischen Landesgrenze. In einer langgezogenen Rechtskurve verlor der Fahrer aufgrund einsetzenden Sekundenschlafs die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit der linken Fahrzeugseite eines entgegenkommenden Sattelzuges. Durch den Zusammenprall wurde der Treibstofftank am Lkw aufgerissen, aus welchem in der Folge Dieselkraftstoff austrat. Der Pkw kam im weiteren Verlauf an einem Baum im rechtsseitigen Grünstreifen zum Stehen. Der Pkw-Fahrer wurde glücklicherweise nur leicht verletzt. Der ebenfalls aus Frankreich stammende 50-jährige Lkw-Fahrer blieb unverletzt. Insgesamt flossen über die abschüssig verlaufende Fahrbahn ca. 400-450 Liter Diesel aus dem Tank des Lkws. Durch die zügig eintreffende Freiwillige Feuerwehr der Gemeinde Kleinblittersdorf konnten Restmengen Kraftstoff auf dem Tank abgepumpt und ein Eintritt in die Kanalisation verhindert werden.

Die B 51 wurde im Bereich der Ortsumgehung Kleinblittersdorf vollgesperrt. Aufgrund von Aushub- und Reinigungsarbeiten dauert die Vollsperrung vermutlich bis zum 11.08.2023 an. Der Führerschein des Unfallverursachers wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Saarbrücken sichergestellt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt, übermittelt durch news aktuell