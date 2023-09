Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Brand in Gaststätte - Zeugen gesucht

Stuttgart-Ost (ots)

Aus bislang unbekannter Ursache ist am Mittwoch (06.09.2023) ein Brand in einer Gaststätte an der Ostendstraße ausgebrochen und hat einen Schaden von mehreren 10.000 Euro verursacht. Zeugen meldeten gegen 18.30 Uhr über die Rettungsleitstelle der Feuerwehr einen Brand in dem Imbiss, welcher sich im Erdgeschoss eines mehrstöckigen Gebäudes befindet. Polizeibeamte stellten bei ihrem Eintreffen eine starke Rauchentwicklung fest, welche durch das gesamte Gebäude zog. Gäste des Imbiss hatten die Räumlichkeiten bereits verlassen. Eine Bewohnerin einer Wohnung über der Gaststätte sowie drei weitere Personen, welche sich in einem direkt angrenzenden Gebäude aufhielten, verließen unverletzt das Gebäude. Gegen 19.00 Uhr hatte die Feuerwehr das Feuer gelöscht. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei den Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell