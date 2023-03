POL-PPTR: Polizei freut sich über hohes Interesse am Motorradsymposium

Trier (ots) - Bislang unbekannte Täter brachen in der Nacht vom 24. März auf den 25. März 2023 in das Bürogebäude der Firma Bösen in der Luxemburger Straße ein und durchsuchten die dortigen Räumlichkeiten. Durch den Aufbruch entstand Sachschaden am Gebäude, entwendet wurde nach bisherigem Erkenntnisstand nichts. Zeugen, die Hinweise zur Tat oder den Tatverdächtigen geben können oder denen Besonderheiten in ...

