POL-PPTR: Einbruch in leerstehendes Einfamilienhaus

Trier (ots) - Bislang Unbekannte versuchten am Samstagnachmittag, 25. März 2023 im Zeitraum von 12 Uhr bis 15:40 Uhr in Trier am "Hans-Eiden-Platz" in das Bürgerhaus Trier-Nord einzubrechen. Dabei rissen sie, vermutlich unter Zuhilfenahme eines Fahrzeuges, die Tür eines Seiteneinganges heraus. Ob die Täter das Gebäude betreten haben, kann nicht gesagt werden, da alle Türen im Innenraum gesondert gesichert waren und ...

mehr