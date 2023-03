Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Geldautomatensprengung in Temmels - Zeugen gesucht

Temmels (ots)

Am frühen Montagmorgen, gegen 3:15 Uhr, sprengten bislang Unbekannte einen Geldautomaten in einem Pavillon in der Bahnhofstraße in Temmels. (siehe Pressesofortmeldung der Polizeiinspektion Saarburg von 5:33 Uhr https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117698/5472483 )

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen betraten drei der vier Tatverdächtigen den Pavillon und sprengten den dortigen Geldausgabeautomaten. Ein weiterer Tatverdächtiger wartete währenddessen in einem dunklen Audi. Die vier Unbekannten flohen anschließend über die Bundeststraße 419 in Richtung Luxemburg. Ob die Täter Bargeld erbeuteten ist noch nicht bekannt. Die Tatortaufnahme dauert an.

Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 0651/9779-2290 zu melden.

