Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Versuchter Einbruch in Bürgerhaus Trier-Nord

Trier (ots)

Bislang Unbekannte versuchten am Samstagnachmittag, 25. März 2023 im Zeitraum von 12 Uhr bis 15:40 Uhr in Trier am "Hans-Eiden-Platz" in das Bürgerhaus Trier-Nord einzubrechen. Dabei rissen sie, vermutlich unter Zuhilfenahme eines Fahrzeuges, die Tür eines Seiteneinganges heraus. Ob die Täter das Gebäude betreten haben, kann nicht gesagt werden, da alle Türen im Innenraum gesondert gesichert waren und keine weiteren Aufbruchspuren festgestellt wurden.

Zeugen, die Hinweise zur Tat oder den Tatverdächtigen geben können oder denen Besonderheiten in diesem Zusammenhang aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0651/9779-2290 mit der Kriminalpolizei Trier in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell