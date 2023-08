Ulm (ots) - Gegen 15.18 Uhr schlug ein Blitz in ein Wohnhaus in der Weidenstraße in Ennabeuren ein. Zeugen beobachteten anschließend Rauch. Feuerwehr und Polizei rückten aus. Etwa zehn Minuten später schlug ein weiterer Blitz in ein Wohnhaus im Holunderweg ein. Dort erlitt eine Bewohnerin einen Schock. In beiden ...

