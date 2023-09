Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Unbekannte richten hohen Sachschaden an - Zeugen gesucht

Stuttgart-Untertürkheim (ots)

Unbekannte haben in der Nacht zum Mittwoch (06.09.2023) in einem Freibad an der Inselstraße einen erheblichen Sachschaden verursacht. Ersten Ermittlungen zufolge überstiegen die Täter zwischen 21.30 Uhr und 05.30 Uhr ein Tor, warfen Mülltonnen um, zerstörten Werbetafeln und rissen Schließfachtüren heraus. Darüber hinaus warfen sie Gegenstände in die Becken. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Sachschaden über 10.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier 5 Ostendstraße unter der Rufnummer +4971189903500 zu melden.

