Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Drei verletzte Personen bei Küchenbrand

Fischbach bei Dahn (ots)

Am Freitag, 21.07.2023 kam es gegen 10:30 Uhr in Fischbach bei Dahn in einem Einfamilienhaus zum Brand einer Küche. Der Brand wurde durch die Feuerwehr gelöscht und weitete sich glücklicherweise nicht in anderer Räume aus. Neben dem entstandenen Sachschaden von geschätzten 15.000 Euro wurden zwei Personen leicht (Rauchgasintoxikation) und eine Person schwer verletzt (Verbrennungen deren Schweregrad noch nicht benannt werden kann). Die Verletzten wurden zur weiteren Behandlung in umliegende Krankenhäuser verbracht. Die genaue Brandursache ist aktuell unklar und Gegenstand weiterer Ermittlungen der Kriminalpolizei. /pidn

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell