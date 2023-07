Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Zweibrücken - Weißer Pritschenwagen - mit Brennholz beladen - streift geparkten Kastenwagen und flüchtet

Zweibrücken (ots)

Zeit: 19.07.2023, 14:58 Uhr

Ort: Zweibrücken, Etzelweg 67. SV: Ein weißer VW-Pritschenwagen - beladen mit Brennholz - befuhr zur Unfallzeit den Etzelweg aus Richtung Mittelbach kommend in Fahrtrichtung Friedrich-Ebert-Straße. Aufgrund zu geringen Seitenabstands streifte er den ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkten weißen Fiat-Kastenwagen einer Dachdeckerfirma, beschädigte deutlich wahrnehmbar dessen linken Außenspiegel und flüchtete anschließend in Richtung Friedrich-Ebert-Straße. Am Kastenwagen entstand Sachschaden von mindestens 300 Euro.

Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de) fahndet nach dem weißen VW-Pritschenwagen des bislang unbekannten Unfallverursachers, der am Mittwoch, 19.07.2023 gegen 15 Uhr, mit seinem Fahrzeug auf der offenen Ladefläche Brennholz transportiert hatte. |pizw

