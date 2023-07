Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss in Pirmasens

Pirmasens (ots)

Am Donnerstag, den 20. Juli 2023 um 14:22 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Gasstraße/Schachenstraße in Pirmasens. Hierbei wollte der 50-jährige Fahrer eines Lastkraftwagens (LKW) aus Pirmasens von der Gasstraße nach links in die Schachenstraße abbiegen und streifte mit den linken Hinterrädern seines Anhängers einen dort auf der Linksabbiegespur wartenden Personenkraftwagen (PKW). Bei der Unfallaufnahme konnte bei dem LKW-Fahrer Atemalkoholgeruch festgestellt werden, ein Atemalkoholtest ergab über zwei Promille. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen, der Führerschein des Mannes wurde sichergestellt. I pdps

