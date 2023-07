Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land und Stadt Zweibrücken - Internet-Betrüger machen Beute

Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land und Stadt Zweibrücken (ots)

Zeiten: Mai/Juni 2023 und Juli 2023

Orte: Gemeinde in der Verbandsgemeinde Zweibrücken Land und Stadt Zweibrücken. SV: Eine über 60-jährige Frau aus einem Ort in der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land, die von Mai bis Juni über eine Dating-Seite mehrere Wochen lang Kontakt mit einem angeblichen Arzt bei den UN-Truppen in Jordanien hatte, wurde von der Person um insgesamt 20.000 Euro betrogen. Die unbekannte Person täuschte vor, sich in die Frau verliebt zu haben und brachte sie durch die Schilderung angeblicher Notlagen dazu, in drei Teilsummen 20.000 Euro auf ein außerdeutsches Konto zu überweisen. Ein über 40-jähriger Mann aus Zweibrücken verlor mehr als 12.000 Euro, weil er auf ein scheinbar seriöses Investment-Angebot auf einer Crypto-Trading-Plattform hereinfiel und ebenfalls mehrmals Geld auf ein Konto außerhalb Deutschlands überwies. Der versprochene Gewinn blieb aus, obwohl ihm zwischenzeitlich zugesichert worden war, dass seine Investition sehr erfolgreich laufe. In beiden Fällen dürften die überwiesenen Gelder verloren sein. Die Polizei warnt dringend davor, Gelder an unbekannte Personen zu überweisen, mit denen man über Internet in Kontakt kam, die sich als unsterblich verliebt ausgeben und recht bald Notlagen vortäuschen. Ebenso wird dringend davor gewarnt, in Internet-Investment-Angebote Geld zu investieren. In beiden Fällen handelt es sich um klassische Betrugsmaschen. |pizw

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell