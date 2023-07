Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfallflucht

Heltersberg (ots)

Zwischen 22.00 Uhr des 18.07.23 und 08.30 Uhr des 19.07.23 kam es im Buchenweg in Heltersberg zu einer mutwilligen Sachbeschädigung an einem PKW. So hatte ein 26-jähriger Mann aus der Region seinen grauen BMW ordnungsgemäß an der Straße abgestellt, als ihm mittels eines spitzen Gegenstandes der Lack seines Fahrzeugs an der Fahrerseite zerkratzt wurde. Hierdurch entstand ein Sachschaden von schätzungsweise 2.000 Euro. Zeugen des Unfalles werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Waldfischbach-Burgalben unter der Telefonnummer 06333 9270 oder unter piwaldfischbach-burgalben@polizei.rlp.de zu melden. |piwfb

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell