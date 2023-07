Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Zweibrücken - Hecklappe auf der Autobahn verloren; Verkehrsunfall mit zwei Verletzten und über 40.000 Euro Sachschaden

Zweibrücken (ots)

Zeit: 18.07.2023, 11:40 Uhr

Ort: Zweibrücken, BAB 8, FR Saarland, zwischen den Anschlussstellen ZW-Ernstweiler/Bubenhausen und HOM-Einöd. SV: Der 57-jähriger Pick-Up-Fahrer 01 verlor im Baustellenbereich der Autobahn 8 aus bislang ungeklärter Ursache die Heckklappe seines Doppelachsanhängers, die von einem nachfolgenden Pkw-Fahrer (02) trotz Gefahrenbremsung überfahren wurde. Der nachfolgende Pkw (03) musste ebenfalls eine Vollbremsung machen und kam zunächst noch rechtzeitig zum Stehen. Ihm fuhr allerdings ein weiterer Pkw (04) von hinten auf, der nicht mehr rechtzeitig bremsen konnte. In den Fahrzeugen 03 (Mann, 27 Jahre, Kopf- und Nackenschmerzen, Schaden am Pkw: 25.000 Euro) und 04 (Mann, 21 Jahre, Schleudertrauma, Schaden am Pkw: 15.000 Euro) wurde jeweils der Fahrer leicht verletzt. Die beiden Insassen des Fahrzeugs 01 (Schaden: abgefallene Heckklappe) und der Fahrer 02 (Mann, 49 Jahre, Schaden Pkw: 1.000 Euro am Unterboden) blieben unverletzt. Die A 8 musste in Fahrtrichtung Saarland für zwei Stunden voll gesperrt werden. Es kam zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Um dem Rettungswagen die Durchfahrt zu den Verletzten zu ermöglich, musste der Pkw 04 von einer Polizeibeamtin mit Unterstützung der Fahrer 01 und 02 mit Körperkraft ca. 300 Meter weiter in eine Nothaltebucht geschoben werden. |pizw

