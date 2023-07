POL-PDPS: Sachbeschädigung an einem VW Golf

Lemberg (ots) - Zwischen dem 18.07.2023, 20:15 Uhr, und dem 19.07.2023, 07:00 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter einen in der Glashütter Straße in Lemberg abgestellten, weißen VW Tiguan auf und entwendeten ein Mobiltelefon sowie diverse Dokumente. Zeugen, die im Zusammenhang mit der Tat Beobachtungen gemacht haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331- 520-0 oder per ...

