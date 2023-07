Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Raubdelikt in Pirmasens

Pirmasens (ots)

Als am Donnerstag, den 20. Juli 2023, gegen 22:00 Uhr ein 26-jähriger Mann mit einem Freund in der Luisenstraße in sein Fahrzeug einsteigen wollte, wurde er von mehreren Männern mit einer Waffe bedroht und aufgefordert, seine Wertgegenstände herauszugeben. Sein Freund konnte flüchten. Die Täter schlugen auf den Geschädigten ein, entwendeten seinen Geldbeutel und sein Handy und flüchteten. Zeugen, die im Zusammenhang mit der Tat Beobachtungen gemacht haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331- 520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. I pdps

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell