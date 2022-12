Coesfeld (ots) - Bislang unbekannte Täter hebelten am 24.12.2022, gegen 21.00 Uhr, die Wohnungstür einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses auf der Straße Indehell in Coesfeld auf und verschafften sich so Zutritt. Der Bewohner schlief zu diesem Zeitpunkt im Schlafzimmer. Als er wach wurde und die Schlafzimmertür öffnete, flüchteten die Täter aus der Wohnung, ohne Diebesgut. Hinweise bitte an die Polizei in Coesfeld ...

