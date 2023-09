Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßlichen Ladendieb festgenommen

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Donnerstagmittag (07.09.2023) einen 23 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, in einem Geschäft an der Sophienstraße Kleidungsartikel gestohlen zu haben. Eine 26-jährige Angestellte beobachtete den Tatverdächtigen, wie er den Laden betreten und kurz darauf mit einer prall gefüllten Tasche verlassen haben soll, ohne die Waren zu bezahlen. Nach Auslösen der Warensicherungsanlage nahm eine 20 Jahre alte Kollegin die Verfolgung auf und übergab den Tatverdächtigen anschließend alarmierten Polizeibeamten. In der Tasche des mutmaßlichen Täters fanden die Beamten mehrere T-Shirts im Wert von rund 200 Euro. Der 23 Jahre alte libysche Staatsangehörige wird im Laufe des Freitags auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem Haftrichter vorgeführt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell