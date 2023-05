Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Zwei Festnahmen nach räuberischem Ladendiebstahl in der Innenstadt

Hamm-Mitte (ots)

Polizeibeamte nahmen am Dienstagnachmittag (16. Mai) in der Innenstadt zwei Männer nach einem räuberischen Ladendiebstahl vorläufig fest. Gegen 15.10 Uhr beobachtete der 33-jährige Ladendetektiv eines Modegeschäftes sowie ein weiterer, 34-jähriger Zeuge im Alleecenter den Diebstahl von Kleidungsstücken. Als sie die beiden 23 - und 25- jährigen Verdächtigen nach Tatbegehung ansprachen, wurden sie von einem der zwei Diebe mit einem Klappmesser bedroht. Anschließend entfernte sich das diebische Duo. Allerdings konnten die Langfinger durch eingesetzte Polizeibeamte im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen in Tatortnähe erneut angetroffen werden. Während einer der beiden ein mitgeführtes Klappmesser wegwarf, setzte der andere Aggressor dazu an, einen der eingesetzten Beamten wiederum mit einem Klappmesser zu bedrohen. Durch besonnenes Handeln gelang es den Polizisten, einen Angriff des 23-Jährigen zu unterbinden. Anschließend wurden die Delinquenten aufgrund von Haftgründen in das Polizeigewahrsam gebracht. Bei der Durchsuchung der Beschaffungskriminellen wurde weiteres Diebesgut und Bargeld sichergestellt. Es werden Strafverfahren wegen räuberischen Diebstahls eingeleitet.(es)

