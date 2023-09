Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Kind unsittlich berührt - Zeugen gesucht

Stuttgart-West (ots)

Ein bislang unbekannter Mann hat am Samstag (09.09.2023) gegen 17.00 Uhr ein 13-jähriges Mädchen unsittlich berührt. Die 13-Jährige war kurz vor der Tat an der Stadtbahnhaltestelle "Berliner Platz" aus der Stadtbahn ausgestiegen und in Richtung der Leuschnerstraße gelaufen, als sich ihr auf Höhe der Weimarstraße ein unbekannter Mann von hinten näherte und sie unsittlich berührte. Auch forderte der Unbekannte das Mädchen auf, mit ihm in ein nahegelegenes Parkhaus zu gehen. Nachdem die Geschädigte mit dem Handy ihren Vater angerufen hatte, flüchtete der Täter in Richtung der Weimarstraße. Bei dem Täter handelt es sich um einen 40- bis 50-jährigen Mann, der deutsch ohne erkennbaren Akzent sprach. Er hat sehr kurzes Haar oder eine Glatze. Bekleidet war der Mann mit einer langen, dunkelblauen Jeanshose, einem hellbraunen T-Shirt und weißen Sneakers. Über seiner Schulter hing ein weißer Stoffbeutel. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei den Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei zu melden.

