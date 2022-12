Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau-Festnahme eines Gewalttäters

Landau (ots)

Einen per Haftbefehl gesuchten 17 Jahre alten Jugendlichen erkannten Landauer Polizisten gestern in der dortigen Fußgängerzone. Auf den Haftbefehl angesprochen gab der Gesuchte zunächst Kooperationsbereitschaft vor. Aufgrund erheblicher Vorstrafen in Zusammenhang mit Gewaltdelikten sollte der Jugendliche gefesselt werden. Hierbei ergriff er die Flucht. Nach kurzer Verfolgung und erneutem Festnahmeversuch wollte der Flüchtende den Einsatzstock eines Polizisten entreißen. Aus diesem Grund musste der Taser-Einsatz angedroht werden, was dazu führte, dass der Gesuchte die Widerstandshandlung einstellte und in die Jugendstrafanstalt gebracht werden konnte. Bei dem Einsatz wurden zwei Polizeibeamte leicht verletzt.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell