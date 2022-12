POL-PDLD: Edesheim - Einbruch in Firmengebäude

Germersheim (ots) - Einen Schaden von etwa 800 Euro verursachte ein bislang unbekannter Täter in der Nacht zwischen Freitag auf Samstag. Dieser zerkratzte ringsum einen in der Straße An Fronte Karl in Germersheim geparkten PKW. Ein Tatverdacht besteht bislang nicht. Die Polizei erhofft sich Hinweise aus der Bevölkerung. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Germersheim Friedrich-Ebert-Str. 5 76726 Germersheim Tel. 07274 9580, pigermersheim@polizei.rlp.de Pressemeldungen ...

