POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßlicher Räuber festgenommen

Stuttgart-Münster (ots)

Polizeibeamte haben am Samstag (09.09.2023) einen 24-jährigen Mann festgenommen, welcher im Verdacht steht, in der Elbestraße einen 20-Jährigen bedroht und dessen Mobiltelefon entwendet zu haben. Der 20-Jährige war zu Fuß gegen 00.30 Uhr in der Elbestraße in Richtung Freibergstraße unterwegs und hielt dabei sein Mobiltelefon in der Hand. Der 24-Jährige kam ihm dabei entgegen, griff mit der einen Hand nach dem Mobiltelefon und mit der anderen Hand hielt er ein Teppichmesser an den Hals des 20-Jährigen. Nachdem der 24-Jährige das Mobiltelefon an sich nahm und in Richtung Haltestelle Elbestraße ging, wurde er vom 20-Jährigen verfolgt, welcher lautstark nach Hilfe schrie. Daraufhin warf der 24-Jährige das Mobiltelefon weg und rannte weiter. Der 20-Jährige konnte sein Mobiltelefon wieder an sich nehmen und bat Passanten um Hilfe. Polizeibeamte konnten den Täter im Rahmen der Fahndung in der Neckartalstraße festnehmen. Der 24 Jahre alte Mann mit bulgarischer Staatsangehörigkeit wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt, der den beantragten Haftbefehl erließ.

