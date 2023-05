BPOLI DD: Schleusung von 8 Syrern im Norden von Dresden

Dresden (ots) - Dresden. Am Dienstagvormittag (16.05.2023) wurde ein Mann an der Wache der Bundespolizei im Dresdener Hauptbahnhof vorstellig. Ergab an, dass gegen ihn ein Haftbefehl vorliegt und er sich freiwillig stellen möchte. Die Beamten kamen der Bitte natürlich nach. Eine Überprüfung in den polizeilichen Informationssystemen brachte Gewissheit. Im Ergebnis ...

mehr