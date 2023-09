Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Alkoholisierte Radfahrerin stürzt

Stadtlohn (ots)

Unfallort: Stadtlohn, Büren;

Unfallzeit: 03.09.2023, 16.45 Uhr;

Leichte Verletzungen erlitt am Sonntag eine Fahrradfahrerin in Stadtlohn. Die 58 Jahre alte Frau war gegen 16.45 Uhr mit ihrem Fahrrad in der Bauerschaft Büren unterwegs, als sie aus bislang ungeklärter Ursache stürzte. Alkoholgeruch in der Atemluft der Gestürzten veranlasste die Beamten, einen Alkoholtest durchzuführen - das Display zeigte einen Wert an, der für eine Blutalkoholkonzentration von circa 2,1 Promille sprach. Es folgte eine Blutentnahme im Krankenhaus. Der Rettungsdienst hatte die Leichtverletzte dorthin transportiert. Nun folgt ein Strafverfahren. (db)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell