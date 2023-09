POL-BOR: Ahaus-Wüllen - Polizei beendet Ruhestörung

Ahaus (ots) - Tatort: Ahaus, Nordring; Tatzeit: 03.09.2023, 16.10 Uhr; Mit Steinen auf vorbeifahrende Autos geworfen haben drei Jungen am Sonntag in Ahaus. Gegen 16.10 Uhr trafen die Kiesel in Höhe der Fußgängerbrücke über den Nordring einen Wagen und beschädigten diesen. Ein Kind habe blonde Haare gehabt, ein zweiter Junge sei etwas größer und stämmiger gewesen mit dunklen Locken. Den Dritten konnten die ...

