Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Isselburg-Anholt - Pedelecfahrerin schwer verletzt

Isselburg (ots)

Unfallort: Isselburg-Anholt, Regniet;

Unfallzeit: 03.09.2023, 16.45 Uhr;

Schwere Verletzungen hat eine Pedelecfahrerin am Sonntag in Isselburg-Anholt bei einem Verkehrsunfall erlitten. Die 67-Jährige war gegen 16.45 Uhr im Außenbereich auf der Straße Regniet in Richtung Kapellendeich unterwegs. Als eine 16 Jahre alte Jugendliche sie mit einem Motorroller überholen wollte, kam es zur Kollision und die Bocholterin stürzte. Rettungskräfte brachten die Verletzte in ein Krankenhaus. Die Rollerfahrerin hatte sich nach dem Unfall entfernt. Die Polizei konnte die Jugendliche nach Ermittlungen an der Halteranschrift in Bocholt antreffen. Sie ist nicht im Besitz der notwendigen Fahrerlaubnis. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren ein. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell