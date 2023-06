Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Verkehrssichere Fahrräder der Grundschüler aus Brilon

Bild-Infos

Download

Brilon (ots)

Im Rahmen der Verkehrserziehung an Grundschulen besuchte die Verkehrssicherheitsberaterin Polizeioberkommissarin Claudia Becker die Grundschulen St. Engelbert, Ratmerstein, Georg-Friedrich-Daumer Schule sowie die Grundschule Thülen-Alme-Hoppecke. Kinder, die ein verkehrssicheres Fahrrad vorführen konnten, nahmen an einem Gewinnspiel in Kooperation mit der Sparkasse Hochsauerland in Brilon teil. Am Mittwoch, 14.06.2023, wurde die Siegerehrung bei der Sparkasse durchgeführt. Insgesamt wurden sieben Gewinnerkinder gezogen. Diese durften sich über eine Trinkflasche und ein Stifte-Mäppchen freuen. Auch im nächsten Schuljahr wird die gute Zusammenarbeit mit der Sparkasse Hochsauerland weiter ausgeführt und das Gewinnspiel zur Aktion "Verkehrssicheres Fahrrad" durchgeführt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell