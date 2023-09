Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Nach Unfall weggefahren

Borken (ots)

Unfallort: Borken, Lange Stiege;

Unfallzeit: 03.09.2023, zwischen 09.00 Uhr und 19.30 Uhr;

Gegen einen geparkten Wagen gefahren und geflüchtet ist ein Unbekannter am Sonntag in Borken. Zurück am Unfallort in der Langen Stiege blieb ein beschädigter grauer Opel. Abgespielt hat sich das Geschehen zwischen 09.00 Uhr und 19.30 Uhr. Der Verursacher entfernte sich, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachgekommen zu sein. Bei ihm könnte es sich um einen Radfahrer handeln - darauf lässt das Spurenbild schließen. Die Polizei bittet um Hinweise an das Verkehrskommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000. (to)

