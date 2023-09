Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus-Ottenstein - Einbruch in Kindergarten

Ahaus-Ottenstein (ots)

Tatort: Ahaus-Ottenstein, Pastorsmoote;

Tatzeit: zwischen 01.09.2023, 17.00 Uhr, und 03.09.2023, 07.30 Uhr;

In einen Kindergarten gewaltsam eingedrungen sind Unbekannte in Ahaus-Ottenstein. Um in das Innere zu gelangen, brachen sie ein Fenster auf und stiegen ein. Die Einbrecher durchsuchten sämtliche Räume. Dabei erbeuteten sie eine Videokamera, einen Tablet-Computer sowie eine geringe Menge Bargeld. Zu dem Geschehen kam es zwischen Freitag, 17.00 Uhr, und Sonntag, 07.30 Uhr. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo Ahaus: Tel. (02561) 9260. (db)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell