Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Autofahrer aggressiv

Gronau (ots)

Tatort: Gronau, Ochtruper Straße;

Tatzeit: 03.09.2023, 23.20 Uhr;

Mit den Maßnahmen der Polizei war ein Autofahrer am Sonntagabend in Gronau nicht einverstanden. Die Beamten hatten den Fahrer angehalten. Zuvor hatte er die Ochtruper Straße mit augenscheinlich überhöhter Geschwindigkeit befahren. Er habe in Enschede nur zwei Bier getrunken, gab der in Gronau lebende Mann an, der zusehends aggressiver gegenüber den Beamten wurde. Obwohl er gefesselt war, versuchte er gegen sämtliche Türen zu treten. Nach einer ärztlichen Blutentnahme, um die Blutalkoholkonzentration exakt bestimmen zu können, endete der Tag für den Alkoholisierten zur Ausnüchterung im Gewahrsam. Ein Atemalkoholtest hatte einen Wert angezeigt, der für eine Blutalkoholkonzentration von circa 1,2 Promille sprach. Nun folgt ein Strafverfahren. (db)

