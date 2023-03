Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Beimerstetten - Auto fährt gegen Hauswand

Am Montag verlor ein 26-Jähriger die Kontrolle über sein Auto in Beimerstetten.

Der Unfall ereignete sich gegen 7.15 Uhr in der Breitinger Straße. In Folge eines akut auftretenden medizinischen Problems verlor der 26-Jährige die Kontrolle über seinen Peugeot. Das Auto beschleunigte unkontrolliert und kam nach links von der Straße ab. Der Peugeot fuhr über den Gehweg und stieß gegen eine Hauswand. Ersthelfer bargen den Mann aus seinem Auto. Bei dem Unfall erlitt er leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. Der Schaden an Haus und Auto schätzt die Polizei auf etwa 6.500 Euro.

Die Polizei lobt die Hilfeleistung der Leute am Unfallort vor der Ankunft der Rettungskräfte. Das kann Leben retten!

