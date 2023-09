Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Starke Rauchentwicklung - Garage brennt; Rollerfahrt mit Drogen an Bord endet unter Linienbus und mehr

Offenbach (ots)

Bereich Offenbach

1. Werkzeug aus Kleinbus geklaut - Wer kann Hinweise geben? - Offenbach

(cb) Aus einem grauen Kleinbus haben unbekannte Täter, zwischen Mittwoch 16.30 und Donnerstag 6.20 Uhr, in der Johannes-Morhart-Straße (10er Hausnummern) verschiedene Werkzeuge entwendet. Noch ist unklar, wie die Diebe das Fahrzeug öffneten. Nach ersten Erkenntnissen haben die Unbekannten verschiedene Werkzeuge im Wert von schätzungsweise 5.000 Euro entwendet und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Hinweise nimmt die Polizei in Offenbach unter der 069 8098-5100 entgegen.

2. Starke Rauchentwicklung - Garage brennt- Mühlheim am Main

(cb) In der Dieselstraße (60er Hausnummern) kam es am Freitagmorgen, gegen 7.45 Uhr, zu einem Garagenbrand mit starker Rauchentwicklung. Die eingesetzten Kräfte der Feuerwehr konnten ein Übergreifen der Flammen von der Garage mit Hallenkomplex auf benachbarte Häuser verhindern. Die Anwohner der umliegenden Häuser wurden vorsorglich in Sicherheit gebracht. Die umliegenden Straßen waren aufgrund der Löscharbeiten für mehrere Stunden gesperrt. Die Brandursache ist bislang noch unklar, der entstandene Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf etwa 150.000 Euro. Die Brandursachenermittler der Kriminalpolizei Offenbach haben die Ermittlungen aufgenommen.

3. Mann zertrümmerte Wahlplakate - Neu-Isenburg

(jm) Ein Unbekannter hat am Donnerstagnachmittag in der Carl-Ulrich-Straße im Bereich der 30er-Hausnummer mehrere Wahlplakate verschiedener Parteien beschädigt. Der Schaden wird auf 50 Euro geschätzt. Ein Verkehrsteilnehmer hatte den schlanken Mann beobachtet und die Polizei informiert. Der Täter trug ein weißes T-Shirt, eine dunkle Mütze sowie Ohrschützer. Zeugen werden gebeten, sich auf der Kripo-Hotline 069 8098-1234 zu melden.

4. Sachbeschädigung an weißen BMW - Zeugen gesucht - Rodgau

(cb) Ein weißer BMW wurde am Donnerstagnacht, gegen 01.45 Uhr, durch einen Unbekannten in der Berliner Straße (20er Hausnummern) beschädigt. Dieser hat mit einem unbekannten Gegenstand auf das Fahrzeug geschlagen und an den Fahrzeugreifen manipuliert bevor er in unbekannte Richtung flüchtete. Der etwa 20 -Jährige Täter mit dunklem Haar soll circa 1,85 bis 1,90 Meter groß und von sportlicher Statur sein. Laut Zeugenangaben war er mit einer braunen Lederjacke, dunkelblauen Jeans und braunen Sneakers bekleidet. Zeugenhinweise bitte an die Polizei in Offenbach unter der Rufnummer 069 8098-5100.

5. Zeugensuche nach Unfallflucht - Rodgau

(cb) Auf einem Parkplatz in der Nieuwpoorter Straße (10er Hausnummern) kam es am Donnerstagnachmittag, zwischen 17.10 und 17.20 Uhr, zu einer Verkehrsunfallflucht. Der geparkte graue VW Golf wurde, vermutlich beim Ein- oder Ausparken des Unfallverursachers, im Bereich der Heckstoßstange beschädigt. Um den entstandenen Schaden von etwa 300 Euro kümmerte dieser sich nicht und verließ unerlaubt die Unfallstelle. Die Polizei in Heusenstamm bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 06104-69080 zu melden.

Bereich Main-Kinzig

1. Wer fuhr gegen den Audi Q7? - Hanau/Lamboy

(jm) Nach einer Verkehrsunfallflucht in der Friedrich-Schnellbacher-Straße sucht die Polizei den Verursacher des auf etwa 1.500 Euro geschätzten Schadens an einem schwarzen Audi Q 7. Dieser war rückwärts in Höhe der Hausnummer 1 geparkt. In der Zeit zwischen Dienstag, 16 Uhr und Donnerstag, 10 Uhr, fuhr der bislang Unbekannte gegen die Front des geparkten Wagens. Hinweise nimmt die Polizei in Hanau telefonisch unter 06181 9010-0 entgegen.

2. Rollerfahrt mit Drogen an Bord endet unter Linienbus - Hanau

(nst) Gegen 21.10 Uhr kam es am Mittwoch zu einem Zusammenstoß zwischen einem Linienbus und einem 16-jährigen Rollerfahrer. Nach Zeugenaussagen wollte der Linienbus von der Nordstraße nach links in Richtung Wilhelmstraße abbiegen, als plötzlich ein Rollerfahrer die Nordstraße in Richtung Sandeldamm trotz roter Ampel überquert haben soll und anschließend mit dem Bus zusammenstieß. Der Rollerfahrer geriet unter den Bus und wurde schwer verletzt. Er musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Bei der Bergung seines Rollers fand die Polizei schließlich eine Haschischplatte. Außerdem musste der Rollerfahrer eine Blutprobe abgeben, da der Verdacht bestand, dass er den Roller unter Einfluss berauschender Substanzen geführt hatte. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro. Gegen den verletzten Rollerfahrer wird nun wegen des Verdachts eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt.

3. Einbrecher flüchten mit Tageseinnahmen - Hanau

(nst) In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag hebelten unbekannte Täter zunächst ein Fenster und anschließend mehrere Türen im Gebäude einer Firma in der Donaustraße auf. Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro. Die Einbrecher flüchteten schließlich mit den erbeuteten Tageseinnahmen. Hinweise werden unter der Telefonnummer 06181 100-123 erbeten.

4. Zeugen gesucht: Automaten aufgebrochen - Bad Orb

(jm) Ein 1,70 Meter großer und kräftiger Mann mit Bauchansatz soll am Donnerstag einen Eis- und Getränkeautoamten eines Hofguts aufgebrochen und Bargeld erbeutet haben. Gegen 2.40 Uhr gelangte der Täter in den Verkaufsraum und öffnete gewaltsam zwei Eis- sowie einen Kaffeeautomaten. Er nahm das Bargeld an sich und flüchtete anschließend mit seiner Beute. Nach ersten Erkenntnissen trug er eine schwarze Jogginghose, einen schwarzen Kapuzenpullover sowie schwarze Schuhe. Zudem hatte er eine Tasche oder Tüte dabei. Möglicherweise hatte er ein Fahrzeug in der Nähe abgestellt. Der Schaden an den Automaten wird auf 3.500 Euro geschätzt. Die Polizei erhofft sich Hinweise aus der Bevölkerung. Zeugen melden sich bitte unter der Rufnummer 06053 9148-0 bei der Polizeistation Bad Orb.

Offenbach, 01.09.2023, Pressestelle, Jennifer Mlotek

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach, übermittelt durch news aktuell