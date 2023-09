Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Blitzermeldung:

Offenbach (ots)

Bereiche Offenbach und Main-Kinzig

Polizeipräsidium Südosthessen - Geschwindigkeitskontrollstellen für die 36. Kalenderwoche 2023

(jm/mw) Die Beamten der Verkehrsdirektion kontrollieren in der nächsten Woche die Einhaltung der Tempolimits an Unfallschwerpunkten, Geschwindigkeits- und Wildgefahrenstrecken sowie Bushaltestellen und Kindergärten. Besonders im Fokus stehen zu Beginn der Schulzeit wieder unsere Kinder; bitte achten Sie ganz besonders auf Ihr Tempo!

Wir wünschen allen Verkehrsteilnehmern, dass sie ihr Ziel wohlbehalten erreichen.

Geplant sind Messungen im Bereich folgender Örtlichkeiten:

04.09.2023:

L 3483, Hanau-Wolfgang, Höhe Forsthaus (Geschwindigkeitsgefahrenstrecke); K 859, Hanau, Dieselstraße in Richtung Klein-Auheim (Geschwindigkeitsgefahrenstrecke);

05.09.2023:

Hanau, Maintaler Straße in Richtung Dörnigheim (Unfallschwerpunkt); L 3178, Bad-Soden-Salmünster in Richtung Mernes (Geschwindigkeitsgefahrenstrecke);

06.09.2023:

B 459, Offenbach, Höhe Geisfeldkreisel (Unfallschwerpunkt); B 486, Langen in Richtung Mörfelden (Wildgefahrenstrecke);

07.09.2023:

L 3416, Hainburg in Richtung Hainstadt (Geschwindigkeitsgefahrenstrecke); K 869, Hanau-Großauheim in Richtung Hanau-Wolfgang (Bushaltestelle); Egelsbach, Darmstädter Landstraße in Richtung Egelsbach (Bushaltestelle); B 45, Hanau, Ausbauende in Richtung Hanau (Unfallschwerpunkt);

08.09.2023:

L 2310, Froschhausen in Richtung B 45 (Wildgefahrenstrecke); Hanau-Steinheim, Pfaffenbrunnenstraße (Kindergarten); B 45, Hanau, Ausbauende in Richtung Hanau (Unfallschwerpunkt);

09. und 10.09.2023:

B 45, Hanau, Ausbauende in Richtung Hanau (Unfallschwerpunkt).

Offenbach, 01.09.2023, Pressestelle, Jennifer Mlotek und Merlin Winges

