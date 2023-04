Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung Polizeikommissariat Seesen vom 14.04.2023

Sachbeschädigung

In der Zeit von Sonntag, 12.00 Uhr, bis Donnerstag, 10.15 Uhr, wurde die Kunststoffabdeckung des Eierausgabeautomatens in der Kampstraße durch Hitzeeinwirkung beschädigt. Ein Täterhinweis liegt zur Zeit nicht vor. Der entstandene Schaden wird auf etwa 100 Euro beziffert.

Unterschlagung

Ein 23-jähriger Seesener Bewohner verkaufte bereits im März seinen Pkw an einem 44-jährigen Braunschweiger. Beim Kauf wurde abgesprochen, dass die am Pkw befindlichen Winterreifen nach Überführung an den Verkäufer zurückgegeben werden. Dieser Absprache kam der Käufer nicht nach, sodass nun eine Strafanzeige wegen Unterschlagung die Folge war. Der Schaden wurde auf ca. 400 Euro geschätzt.

Betrug

Einem 57-jährigem Seesener Unternehmer wurden im Zeitraum von 5 Tagen von seinem Geschäfts- und Privatkonto mehrere Geldbeträge durch eine bislang unbekannte Person abgebucht. Es ist zu vermuten, dass Kontendaten zuvor ausgespäht wurden. Insgesamt wurden über 13000 Euro abgebucht. Die Konten wurden nach Bekanntwerden sofort vom Geschädigten gesperrt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

