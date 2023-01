POL-CE: Diebstahl von Reitsportzubehör

Celle (ots) - Lachendorf - Am 05.01.2023, gegen 17:00 Uhr, ereignete sich in Lachendorf an der Kreuzung Heidkamp / Südfeld / Hasenheide ein Verkehrsunfall. Ein blauer VW Golf bog vom Heidkamp in das Südfeld ab und streifte dort einen haltenden schwarzen Pkw VW Sharan. Der Golffahrer setzte seine Fahrt anschließend fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zum Unfallzeitpunkt hielt an der Kreuzung verkehrsbedingt ein weiteres Fahrzeug. Der Fahrer oder die ...

mehr