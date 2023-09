Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Sexuelle Belästigung auf Friedhof +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

Eine Frau ist am vergangenen Wochenende zweimal auf dem Gelände des Evangelischen Friedhofs an der Wildeshauser Straße in Delmenhorst sexuell belästigt worden. Nach dem zweiten Vorfall suchte sie die Polizei auf. Nun wird nach Zeugen gesucht.

Die Frau suchte den Friedhof zunächst am Freitag, 08. September 2023, 18:30 Uhr, auf, um ein Grab zu pflegen. Währenddessen wurde sie von einem Mann angesprochen, der im Verlauf des Gesprächs eindeutige, obszöne Gesten machte und ehrverletzende Dinge äußerte. Am Sonntag, 10. September 2023, kam es zu einem erneuten Aufeinandertreffen auf dem Friedhof.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Angaben zur Identität des Mannes machen können. Ihn beschrieb die Frau als

- etwa 50 Jahre alt - ca. 170 cm groß - graue Haare - schlanke Statur - ungepflegtes Erscheinungsbild - bekleidet mit einem T-Shirt und einer Jogginghose - sprach gebrochenes Deutsch - möglicherweise südosteuropäischer Herkunft

Hinweise zum gesuchten Mann nimmt die Polizei Delmenhorst unter der Telefonnummer 04221/1559-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell