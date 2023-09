Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Mann bei Auseinandersetzung zwischen Hunden verletzt +++ Zeugen bzw. Hundehalterinnen gesucht

Delmenhorst (ots)

Bereits am Donnerstag, 07. September 2023, ist ein Mann bei einer Auseinandersetzung zwischen zwei Hunden leicht verletzt worden. Die Polizei sucht nun nach den verantwortlichen Hundehalterinnen.

Der 52-jährige Nordenhamer war zwischen 22:30 und 22:45 Uhr in der Parkanlage an den Gateteichen unterwegs. Dabei wurde er auf eine Auseinandersetzung zweier angeleinter Hunde, seiner Meinung nach handelte es sich um Pitbulls, aufmerksam. Die beiden Halterinnen machten auf ihn einen hilflosen und überforderten Eindruck. Um Verletzungen der Tiere zu verhindern, trennte er die Hunde. Dabei erlitt er selber eine Verletzung an der Hand. Eine der Frauen verließ umgehend den Park. Die zweite Frau, eher ein junges Mädchen, entschuldigte sich und verließ den Park ebenfalls.

Am nächsten Morgen suchte der 52-Jährige einen Arzt auf, der die Wunde versorgte und zur Anzeige bei der Polizei riet. Die Polizei sucht nun nach den beiden Halterinnen bzw. nach Zeugen, die Angaben zu möglichen Pitbull-Halterinnen in Nordenham gaben können. Hinweise werden unter der neuen Telefonnummer 04731/2694-0 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell