LPI-NDH: Arbeitsmaschine von Baustelle geklaut

Nordhausen (ots) - Auf regennasser Fahrbahn stürzte gestern Nachmittag ein Motorradfahrer in der Albert-Träger-Straße. Beim Abbiegen in die Friedrich-Naumann-Straße kam das Kleinkraftrad ins Rutschen. Der 16-jährige Fahrer wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Infolge des Unfalls musste die Fahrbahn durch die Feuerwehr gereinigt werden, da Betriebsstoffe ausgetreten waren. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen ...

