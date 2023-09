Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Beim Überholen möglicherweise Verkehrsteilnehmer gefährdet - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Die Polizei sucht Zeugen eines Vorfalls im Straßenverkehr, bei dem am Montagabend (11.09.2023) eine 38 Jahre alte Frau an der Einmündung Daimlerstraße/Schmidener Straße möglicherweise andere Verkehrsteilnehmer beim Überholen gefährdet hat. Die 38-Jährige fuhr gegen 18.40 Uhr mit ihrem Audi in der Daimlerstraße Richtung Schmidener Straße. An der Einmündung zur Schmidener Straße stand bereits ein blauer Kleinwagen, da die Ampel rot zeigte. Die 38-Jährige soll anschließend an dem blauen Kleinwagen links vorbeigefahren und nach rechts in die Schmidener Straße abgebogen sein. Zeugen, insbesondere der Fahrer des blauen Kleinwagens und eine Fußgängerin, die zu diesem Zeitpunkt die Schmidener Straße in Richtung Kursaal überqueren wollte, werden gebeten, sich bei den Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 6 Martin-Luther-Straße zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell