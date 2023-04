Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Falsche Polizeibeamte beinahe erfolgreich

Meinerzhagen (ots)

Um ein Haar wären falsche Polizeibeamte am Montag mit einer Masche erfolgreich gewesen. Eine Seniorin aus Meinerzhagen hatte am Nachmittag zunächst einen Anruf ihrer vermeintlichen Bank erhalten. Der Anrufer teilte ihr mit, dass eine Zahlungsanweisung von ihrem Konto autorisiert worden sei und beendete rasch das Gespräch. Nur wenige Augenblicke später meldete sich ein angeblicher Polizeibeamter, welcher der Geschädigten mitteilte, dass sie der Polizei eine bestimmte Summe in bar zahlen müsse, um ihr Vermögen zu schützen, da offenbar Betrüger Zugriff auf ihr Konto hätten. Die Seniorin glaubte der Lügengeschichte und hob bei einer Bank Geld ab. Einer Angestellten der Bank kam das Verhalten der Seniorin verdächtig vor. Sie informierte die Polizei. Diese traf die Geschädigte an ihrer Wohnanschrift an. Das Geld hatte sie noch nicht an die falsche Polizei ausgehändigt.

Telefonbetrüger sind auch weiterhin aktiv. Geben Sie am Telefon niemals Auskünfte zu Wertgegenständen oder Finanzen. Legen Sie beim kleinsten Zweifel auf und informieren Sie sich über die 110 über die Echtheit eines möglichen Anrufs. (schl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell