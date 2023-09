Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Fahrrad- und E-Scooter Kontrollen im Stadtgebiet

Stuttgart (ots)

Rund 50 Polizeibeamte waren am Mittwoch (13.09.2023) in der Stuttgarter Innenstadt unterwegs und haben gezielt E-Scooter und Fahrräder kontrolliert. Die Beamten kontrollierten zwischen 10.00 Uhr und 18.00 Uhr an verschiedenen Örtlichkeiten in der Stadt und legten ihren Fokus insbesondere auf die Verkehrssicherheit der Fahrräder, Pedelecs und E-Scooter sowie auf das richtige Verhalten der Fahrer. Präventionsbeamte führten derweil sensibilisierende Bürgergespräche. Neben sieben Strafanzeigen, vorwiegend Verstöße gegen das Pflichtversicherungsgesetz und des Verdacht des Diebstahls ahndeten die Beamten auch 67 Verkehrsordnungswidrigkeiten. Im Zuge einer Kontrollstelle im Bereich der König-Karl-Straße stellten die Beamten bei einem 20- jährigen Mann außerdem ein mutmaßlich gestohlenes Mountainbike fest und beschlagnahmten es.

