PP-ELT: Gefährdung des Schiffsverkehrs auf der Mosel

Bernkastel-Kues (ots)

Am 10.07.2023 gegen 18 Uhr, meldet ein Zeuge aus der Schifffahrt ein mit mehreren Personen besetztes Schlauchboot auf der Mosel, welches durch seine Fahrweise die Großschifffahrt behindert. Dabei wäre es im Bereich von Bernkastel-Kues bei Mosel-km 129, fast zu einem Zusammenstoß mit einem Fahrgastkabinenschiff gekommen, welches im letzten Moment aufstoppen und somit eine Kollision verhindern konnte. Anschließend entzog sich die Bootsbesatzung, drei männliche und eine weibliche Person, zunächst einer Kontrolle durch die Polizei, konnte dann aber letztendlich doch am Ufer kontrolliert werden. Eine männliche Person entzog sich aber erneut, durch einen Sprung in die Mosel, der Kontrolle und konnte dadurch flüchten. Gegen die verbleibenden drei Personen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Schiffsverkehrs eingeleitet. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

