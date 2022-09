Bad Segeberg (ots) - In den letzten Monaten ist es auf dem Gelände des Umspannwerks in der Straße "Am Umspannwerk" in Norderstedt zum Diebstahl von mehreren Kilometern an Starkstromkabeln gekommen. Die Tat wurde am 21.09.2022 entdeckt. Die neun Kabeltrommeln wurde vor ungefähr einem halben Jahr auf dem eingezäunten Gelände abgestellt. Der Tatzeitraum lässt sich nicht näher eingrenzen. Unbekannte wickelten von den ...

