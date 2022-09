Polizei Hagen

POL-HA: Hagen - Haspe Fahrradfahrer verursacht Unfall und flüchtet

Hagen - Haspe (ots)

Bereits am Freitag, 09.09.2022, gegen 19:40 Uhr kam es in der Straße Jungfernbruch in Haspe zu einen Verkehrsunfall zwischen einem jugendlichen Fahrradfahrer und einer 57 jährigen Fahrerin eines BMW aus Hagen. Während die Hagenerin den Jungefrnbruch in Richtung Harkortstraße befuhr kam der Jugendliche mit seinem Fahrrad unvermittelt von einem Fußweg aus Richtung des dortigen Jugendzentrums auf die Fahrbahn gefahren. Bei der Kollision fiel der Jugendliche vom Rad, blieb jedoch augenscheinlich unverletzt. Er stieg unmittelbar wieder auf sein Fahrrad und entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. An dem PKW entstand ein Sachschaden von ca. 2500EUR. Die Hagenerin kann den jugendlichen wie folgt beschreiben. Männlich, ca. 160 - 170 cm groß, kräftige Statur, dunkelbraune Haare, Bart, osteuropäische Erscheinung, grüner Pullover, blaue Jeans mit modischen Löchern. Die Person soll sich Zeugenaussagen zufolge zuvor in oder an dem Jugendzentrum am Quambusch aufgehalten haben. Wer Angaben zu der Identität der Person machen kann, wird gebeten sich unter der Rufnummer 02331 986 2066 bei der Polizei Hagen zu melden. (T.Rex)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell