Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik

PP-ELT: Schiffsunfall unter erheblicher Alkoholeinwirkung in Bingen

Mainz (ots)

Am 28.06.2023 gegen 12:49 Uhr meldete die Revierzentrale Oberwesel der Wasserschutzpolizei Mainz, dass es zu einem Schiffsunfall zwischen zwei Großfahrzeugen an den Dalben im Bereich des Binger Hafensdamms gekommen sei. Ein mit Metallschrott beladenes Gütermotorschiff habe zunächst am linksrheinischen Autoverladeplatz, Kopf zu Tal angelegt Beim wieder Losmachen stieß es gegen ein Tankmotorschiff und rutsche an diesem mit seinem Heck entlang zu Tal. Im weiteren Verlauf sei es einem zu Tal fahrendem FGKS gefährlich nah gekommen. Hiernach stieß es ebenfalls mit dem Heck backbords gegen einen Dalben unterhalb des TMS und setzte seine Fahrt noch zu Tal bis unterhalb der Hafeneinmündung Bingen fort. Dort legte er sich still. Bei der Unfallaufnahme an Bord wurde beim Schiffsführer Atemalkoholgeruch festgestellt. Ein angebotener Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3,14 Promille. Das Rheinpatent des Schiffsführers wurde sichergestellt und die Weiterfahrt untersagt. Eine Blutprobe wurde angeordnet und eine Strafanzeige gefertigt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik, übermittelt durch news aktuell