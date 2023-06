Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik

PP-ELT: Brand einer Lagerhalle mit "Schredderschrott"

Trier (ots)

Im Bereich des Hafens Trier Ehrang, Ostkai kam es am Abend des 26.06.2023 zu einem Brand auf einem Gelände eines Schrotthändlers. Hier entzündete sich in einer Lagerhalle gelagertes, geschreddertes Material, sogenannter "Schredderschrott". Dadurch entstand starke Rauchentwicklung. Die Feuerwehr löste wegen der starken Rauchentwicklung das "Modulare Warnsystem" aus.

Das Feuer konnte um 23:06 durch die Feuerwehr gelöscht werden. Löschwasser sei in das dafür vorgesehene Löschwasserrückhaltebecken geflossen. Dieses verhinderte erfolgreich die Einleitung des Abwassers ins Hafenbecken, sowie in die angrenzende Mosel.

Nach Schätzung der Einsatzkräfte vor Ort entstand ein Sachschaden an der Lagerhall in einer Höhe von ca. 15.000 EUR. Zu Personenschäden kam es nicht. Schadstoffmessungen in den Stadtteilen Pfalzel und Ruwer verliefen laut Aussage der Feuerwehr negativ. Ermittlung der Brandursache dauern an, vermutlich hat sich das Material selbst entzündet.

Im Einsatz waren die freiwilligen Feuerwehren aus Ehrang, Biewer und Pfalzel, die Berufsfeuerwehr aus Trier, sowie Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Schweich, der Kriminalpolizei Trier und der Wasserschutzpolizei Trier. Weiter war ein Messfahrzeug zur Messung der Schadstoffemission im Einsatz.

