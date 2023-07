Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik

PP-ELT: Leblose Person im Otterstädter Altrhein

Mainz (ots)

Am Sonntag, den 09.07.2023, gegen 15:15 Uhr, konnte von Badegästen im Otterstädter Altrhein eine leblos im Wasser treibende Person auf einer Luftmatratze festgestellt werden. Einsatzkräfte des Rettungsdienstes, der Polizeiinspektion Schifferstadt und der Wasserschutzpolizei Ludwigshafen suchten die Örtlichkeit umgehend auf. Erste Ermittlungen der Kräfte der Polizeiinspektion Schifferstadt vor Ort ergaben, dass es sich bei der Person um eine 78-jährige Frau gehandelt habe, die durch Ersthelfer zunächst an Land verbracht wurde. Dort wurden umgehend Erste-Hilfe-Maßnahmen eingeleitet. Durch einen zuvor verständigten Rettungswagen wurde die Frau unter fortlaufenden Reanimationsmaßnahmen in kritischem Zustand in das Klinikum Ludwigshafen verbracht. Die polizeilichen Ermittlungen zum Sachverhalt dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik, übermittelt durch news aktuell