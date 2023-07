Bundespolizeiinspektion Hamburg

BPOL-HH: Reisegepäck einer Seniorin am Hamburger Hauptbahnhof entwendet- Schneller Fahndungserfolg durch Zivilfahnder der Bundespolizei-

Hamburg (ots)

Am 14. Juli gegen 12:00 Uhr zeigte eine Seniorin (w.71) aus Israel auf der gemeinsamen Sicherheitswache am Hamburger Hauptbahnhof den Diebstahl ihres Reisegepäcks (Koffer+Rucksack im Wert von ca. 2.000 Euro) bei der Bundespolizei an.

"Umgehend wurden die Videoaufnahmen entsprechender Überwachungskameras im Hauptbahnhof gesichtet. Auf dem gespeichertem Videomaterial konnten die eingesetzten Bundespolizisten eine Tatverdächtige bei der Flucht aus dem Hauptbahnhof mit dem Diebesgut erkennen."

"Aufgrund des sehr guten Fotomaterials begaben sich umgehend Zivilfahnder der Bundespolizei (Beamte der Einsatzeinheit Einzeldienst) in eine gezielte Fahndung. Bereits nach zwei Stunden und zwanzig Minuten wurde eine Tatverdächtige (w.22) im "Philosophenpark" am Hauptbahnhof gestellt und vorläufig festgenommen. Das zuvor entwendete Reisegepäck führte die Beschuldigte mit sich und wurde von der Bundespolizei mit vollständigem Inhalt sichergestellt."

Angeforderte uniformierte Kräfte der Bundespolizei verbrachten die Beschuldigte zum Revier am Hauptbahnhof. Die Frau wurde erkennungsdienstlich behandelt und musste nach Abschluss der bundespolizeilichen Maßnahmen wieder entlassen werden. Gegen die gebürtige Hamburgerin wurde ein Strafverfahren (Verdacht auf Diebstahl) eingeleitet.

Hinweis zur Tathandlung:

Die Geschädigte (w.71) hatte ihr Reisegepäck in einem Schließfach im Hauptbahnhof deponiert, konnte dieses aber nicht abschließen. Auf der Suche nach Unterstützung durch einen Mitarbeiter der Schließfachanlagen ließ die Seniorin ihr Gepäck unbeaufsichtigt im Schließfach zurück. Diese Gelegenheit nutzte die Beschuldigte und entwendete den Reisekoffer, sowie den Rucksack.

Aus aktuellem Anlass warnt die Bundespolizeiinspektion Hamburg wiederholt vor Taschendieben: "Seien Sie wachsam und lassen Sie ihr Reisegepäck niemals unbeaufsichtigt im Bahnhof stehen, damit machen Sie es Gepäckdieben sehr einfach an Beute zu gelangen."

"Der Ideenreichtum der Taschendiebe kennt keine Grenzen; bringen Sie JEDEN Diebstahl zur Anzeige. In diesem Fall hat die geschädigte Seniorin aus Israel völlig richtig gehandelt und hat umgehend eine Anzeige erstattet." "Nur so kann die Bundespolizei zeitnah weitere Ermittlungen aufnehmen und Täter auch im Nachgang, ggf. auch nach Auswertung entsprechender Aufnahmen der Überwachungskameras, ermitteln."

RC

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Hamburg, übermittelt durch news aktuell