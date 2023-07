BPOL-HH: Bundespolizei nimmt nackten Mann im Hamburger Hauptbahnhof in Gewahrsam.

Hamburg (ots) - Am 08.07.2023 gegen 04.00 Uhr ging ein Mann (m.48) am Bahnsteig im S-Bahnhaltepunkt Reeperbahn an einer Präsenzstreife der Bundespolizei vorbei. Dabei hob er den rechten Arm zum "Hitlergruß" und schaute dabei gezielt auf die Polizeibeamten. Der Beschuldigte wurde daraufhin auf sein strafbares Handeln angesprochen und zur Überprüfung der Personalien zu einem Streifenwagen der Bundespolizei verbracht. ...

